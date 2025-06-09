Дмитровские долголеты открыли новый игровой сезон в гольф-клубе

После зимнего перерыва участники были рады собраться вновь, чтобы провести день на поле в кругу друзей. Прекрасная погода, отличное гостеприимное поле поспособствовали плодотворной тренировке, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Гольф — это не только спорт, но и образ жизни. В последнее время он стал популярен среди участников программы «Активное долголетие», потому что он помогает не только сохранять физическую форму, но и поддерживать социальную жизнь.

«Свежий воздух, зеленое поле и уравновешенный темп, общение, веселая и дружная атмосфера. Гольф — игра для тех, кто ценит спокойствие и ищет психологическую разгрузку. На занятиях мы учимся отрабатывать удары, подбирать клюшку, осваиваем тонкости игры на различных поверхностях. У нас очень хорошие инструкторы, поэтому, с крыльями за спиной, самооценкой до неба и тесным кругом единомышленников, записанных в телефоне как группа Golf, мы с большим удовольствием приезжаем на тренировку», — рассказал участник программы «Активное долголетие» Владимир Борисович Назаров.

За два года более 30 человек — участников программы «Активное долголетие» стали заниматься гольфом, ведь это спорт, который не имеет противопоказаний, подходит для людей любого возраста и весовой категории. Он возрождает в человеке все самое хорошее.

Сегодня многие ведут пассивный образ жизни. Гольф помогает оторваться от компьютера или телевизора, он затягивает. Попробовав раз, мало кто бросает это увлечение.

Стать участником программы «Активное долголетие» и запись на активности можно по номеру телефона: 8 (916) 936-00-55 или на портале «Долголетие» dolgoletie.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.