Дмитровская студентка заняла 1 место на межрегиональной конференции

Студентка первого курса Дмитровского техникума Анастасия Скицану приняла участие в VI межрегиональной историко-краеведческой конференции, посвященной памяти Д. П. Рябушинского, для обучающихся профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На конференции в секции «Краеведение» Анастасия выступила со своей учебно-исследовательской работой «История освоения Яхромской поймы». До освоения пойма представляла собой торфяники, болота, и лишь незначительные участки были освоены для выращивания капусты и других овощей. За отлично подготовленную интересную работу и яркое выступление члены экспертной комиссии единогласно присудили ей 1 место.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила, что успех Анастасии подтверждает высокий уровень образования, которое предоставляют дмитровские учебные заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.