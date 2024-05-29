Дмитровская молодежь завоевала медали традиционного областного чемпионата по воркауту

сегодня в 11:25

Ежегодный «XI чемпионат по воркауту» прошел в минувшие выходные в Зеленограде. В нем приняли участие дмитровские спортсмены.

На соревнованиях наш округ представила команда ребят тренирующихся в молодёжном центре «Родники» комплексного молодёжного центра «Сфера». Они успешно выступают на областных и всероссийских стартах.

В финал дисциплины «Freestylebar’a» прошли два атлета дмитровской команды и воспитанник старшей группы по воркауту — Олег Баранов, Андрей Горшков и Денис Афанасьев.

В финале «Workout Battles» Дмитровский округ также представили три дмитровчанина — Олег Бойко, Роман Монахов и Данила Котов.

По результатам соревнований золотую медаль завоевал Олег Бойко, серебряные медали достались Олегу Баранову и Роману Монахову, обладателем бронзовой награды стал Денис Афанасьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.