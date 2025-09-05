Дмитров вновь принял долголетов со всего Подмосковья

В Дмитровском округе состоялся областной форум «Активное долголетие в Подмосковье». Участие в мероприятии приняли более 250 жителей из разных округов Московской области в возрасте 60+, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторами выступили администрация Дмитровского округа, Министерство социального развития Московской области и Московская областная дума. Помощь в проведении оказали активисты и волонтеры Дмитровского отделения «Молодой гвардии Единой России».

До начала официальной части гости могли присоединиться к танцевальной программе и освоить элементы русских народных танцев — хоровода, кадрили и плясовой.

Врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил:

«Мы всегда рады принимать подобные форумы, ведь округу есть что показать и о чем рассказать. По программе „Активное долголетие“ в округе реализуется самая масштабная в области программа: плавание, теннис, воздухоплавание, гольф, йога, дыхательная гимнастика, масса творческих направлений, театр — более тридцати кружков, секций и объединений, в которых занимается свыше семи с половиной тысяч пожилых дмитровчан».

Участники форума из Дмитрова полностью поддержали его слова:

«Нам просто некогда сидеть, скучать, „закисать“. Программа „Активное долголетие“ открыла для нас столько интересного и позитивного! Спасибо за это губернатору Андрею Воробьеву! Занятия спортом и творчеством, экскурсии, соревнования, встречи, возможность заводить новые знакомства, общаться и быть активными — это прекрасно!»

Работу форума открыл председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской области Андрей Голубев. Он подчеркнул, что в этом году программе «Активное долголетие» губернатора Андрея Воробьева исполняется 6 лет, а число ее участников превысило полмиллиона человек.

В рамках официальной части форума дипломами Московской областной думы были награждены комплексные центры социального обслуживания, реализующие программу «Активное долголетие», а также самые активные ее участники. Среди награжденных — семья дмитровчан Людмилы и Михаила Чикиных, которые участвуют в программе более 5 лет, посещают бассейн, играют в гольф, керлинг, настольный теннис и регулярно участвуют в мероприятиях проекта.

Для гостей форума были организованы восемь зон активностей: рисование на пленэре, пять мастер-классов по изготовлению игрушек и сувениров, роспись предметов в различных техниках, скандинавская ходьба, зумба, йога и занятия на степ-платформе и в гольф.

Михаил Шувалов и Андрей Голубев дали старт заходу любителей скандинавской ходьбы, тепло пообщались с участниками творческих мастер-классов и гольфистами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.