Дмитров масштабно отметил годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

В Дмитрове состоялась масштабная патриотическая акция «Крым — Россия навсегда», приуроченная к 11-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 500 жителей округа собрались на Советской площади Дмитрова, чтобы выразить свою поддержку историческому событию, которое стало символом единства и суверенитета нашей страны.

18 марта в РФ отмечается как День воссоединения Крыма с Россией. Этот праздник напоминает о важном историческом моменте, когда в результате референдума подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

В рамках акции участники, включая членов и сторонников партии «Единая Россия», молодогвардейцев, школьников, студентов и активных жителей Дмитровского округа, выстроились в форме карты Крыма, держа в руках листы в цветах российского триколора. Это символическое действие подчеркнуло единство и патриотизм всех присутствующих.

В Дмитровском техникуме студенты, «Волонтеры Подмосковья», Детский театр-студия «Колесо» так же организовали флешмоб: с российским триколором в руках участники исполнили патриотические песни, наполнив мероприятие атмосферой единства, любви к Отечеству и гордости за его историю.

«18 марта — особая дата в истории нашей страны. В этот день мы празднуем знаменательное событие — воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. В 2014 году, благодаря воле жителей полуострова, выраженной на референдуме, эти территории вернулись в состав Российской Федерации, что стало важным шагом в укреплении единства и суверенитета нашей Родины. Сегодняшняя акция — это яркое напоминание о силе духа и сплоченности нашего народа. Воссоединение Крыма с Россией — это событие, которое навсегда изменило судьбу страны и укрепило веру в наше общее будущее!» — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Акция «Крым — Россия навсегда» стала не только праздником, но и напоминанием о важности исторической памяти и патриотизма. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что воссоединение Крыма с Россией останется в истории как символ единства и силы нашей страны.

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