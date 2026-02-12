Дмитрий Воробьев высоко оценил внедрение «Честного знака» на заводе во Фрязине

Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев побывал на фрязинском заводе «Газпромнефть — смазочные материалы», где проинспектировал результаты применения системы «Честный знак». Данный механизм цифрового контроля за оборотом продукции разработан Минпромторгом РФ и направлен на защиту покупателей от контрафакта, а также на обеспечение открытости цепочек поставок.

Предприятие стало одним из пионеров в своей сфере, внедрив обязательную цифровую маркировку автомобильных масел: теперь каждый покупатель способен мгновенно убедиться в подлинности товара и узнать его путь от конвейера до прилавка, считав QR-код с канистры через приложение «Честный знак» или портал госуслуг. Информация о каждой единице продукции сохраняется в общей базе вплоть до момента продажи.

«Для „Газпромнефть-СМ“ принципиально важно не просто соответствовать ожиданиям отрасли, а формировать ее стандарты. Это касается как непрерывного совершенствования рецептур наших смазочных материалов, так и внедрения передовых цифровых решений. Наш подход заключается в комплексном повышении уровня доверия потребителей. Поэтому мы одни из первых в отрасли поддержали инициативу Минпромторга и включились в проект „Честный знак“, — отметил генеральный директор „Газпромнефть — смазочные материалы“ Анатолий Скоромец.

Фрязинское производство выпускает свыше трехсот видов продукции, среди которых гидравлические, судовые, индустриальные, трансмиссионные и высокотехнологичные автомобильные масла, востребованные в строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли и на автотранспорте. Разработка составов ведется в местном научно-исследовательском центре «Газпромнефть-СМ».

«Газпромнефть-СМ» задает высокие стандарты производства. Одна из крупнейших площадок компании, завод во Фрязино, не только обеспечивает современными смазочными материалами ключевые отрасли страны, но и создает высокотехнологичные рабочие места, укрепляет экономический, научный и кадровый потенциал нашего наукограда», — пояснил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.