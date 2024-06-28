Дмитрий Волошин вручил аттестаты выпускникам в Химках

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с депутатом Госдумы Ириной Родниной вручил аттестаты выпускникам школы № 30. В этом году обучение здесь завершили 33 одиннадцатиклассника, четверо из которых — медалисты, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Дорогие ребята, учитесь, трудитесь и добивайтесь успехов. Мы верим в вас. Вы — будущее округа, региона, страны» — обратился к ребятам Дмитрий Волошин.

К поздравлениям присоединились также депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Михаил Раев.

«Желаю добиваться тех результатов, которые вы ставите перед собой и всегда идти к намеченной цели. Конечно, благодарность педагогам, которые вкладывают частичку души в каждого ребенка», — сказала Ирина Роднина.

Школа № 30 — одна из ведущих в округе. Она является региональной площадкой всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Ученики ежегодно представляют муниципалитет на региональном и федеральном уровне всероссийской олимпиады.

«Было приятно получить аттестат от главы Химок. Мы очень волновались с ребятами. Это такой важный этап в жизни. Конечно, за время обучения в школе стали одной большой семьей. Всем желаю удачи и новых достижений», — выпускница школы № 30 Полина Моисеева.

В этом году здесь заработал школьный кинотеатр, также ученики вместе с педагогами продолжают развивать и пополнять экспонатами музей боевой славы, помогают бойцам СВО.

Всего в этом году в Химках — более 1100 выпускников 11-х классов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.