Дмитрий Волков провел встречу с участниками СВО и их семьями в Центре поддержки

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков вместе с депутатом Госдумы РФ, сопредседателем Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергеем Владимировичем Колуновым, председателем Совета депутатов Сергеем Владимировичем Трифоновым и руководителем местного отделения Ассоциации Борисом Борисовичем Будником провели прием участников спецоперации и их близких в нашем Центре поддержки на улице Кирова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наряду с вопросами повседневного характера, Дмитрий Владимирович уделил повышенное внимание адаптации и вовлечению красногорских бойцов, которые возвращаются к прежнему ритму жизни.

В Ассоциации сегодня состоят 17 человек, и эта цифра постоянно растет — равно как и запрос на получение образования и профессиональных навыков по программе Губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева «Герои Подмосковья». Вместе с тем Глава муниципалитета направил в работу обращения имущественного и правового характера, вопросы наличия парковочных пространств — и в этом отношении будет отработка востребованного направления на законодательном уровне.

«Благодарен каждому, кто дает эти важные сигналы, включая наши волонтерские движения. И для себя ставим в приоритет обеспечение надежного тыла, где также закладываются основы будущей Победы», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.