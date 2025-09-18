Дмитрий Патрушев оценил ход реализации федерального проекта «Генеральная уборка»

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел совещание, посвященное ходу работ в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие». В мероприятии приняли участие руководство Минприроды России, Минтранса России, Росатома и других заинтересованных ведомств, передает пресс-служба Российского экологического оператора.

«Для выполнения задач, поставленных Президентом России, и обеспечения благоприятных условий жизни людей на территории нашей страны мы продолжаем работу по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Работы ведутся в нескольких направлениях. Формируется перечень 50 объектов, подлежащих ликвидации в горизонте 2030 года. Кроме того, важно завершить три крупнейших проекта — это очистка от накопленных отходов бывших промышленных площадок „Усольехимпрома“, „Байкальского целлюлозно-бумажного комбината“, а также полигона „Красный Бор“. Всего до 2030 года на реализацию федерального проекта „Генеральная уборка“ планируется выделение более 140 млрд рублей», — сказал Дмитрий Патрушев.

В настоящий момент Росприроднадзор и Роспотребнадзор проводят оценку негативного влияния на окружающую среду опасных объектов в регионах Российской Федерации. На основании полученных данных формируется перечень объектов, приоритетных для ликвидации.

Помимо этого, Федеральный экологический оператор Госкорпорации «Росатом» осуществляет ликвидацию трех крупнейших объектов в Иркутской и Ленинградской областях. Также с этого года компания приступила к проектированию защитных сооружений на Комсомольском сернокислотном заводе.

На совещании также обсудили расчистку акваторий от затонувших судов. В 2025 году на Дальнем Востоке будет утилизировано пять объектов.

При этом Дмитрий Патрушев поручил Минтрансу России, Росморречфлоту и Минприроды России совместно с дальневосточными регионами до конца года сформировать пообъектный план подъема судов до 2030 года и приступить к его реализации.