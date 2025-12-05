Дмитрий Патрушев осмотрел экопромышленный технопарк в Ленинградской области

Федеральная делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым посетила новый экопромышленный технопарк в Гатчине Ленинградской области. Он создается в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и станет одним из шести подобных объектов в стране. Парк начнет работу с тремя резидентами, которые совместно сформируют полный цикл переработки пластика — от сортировки отходов до выпуска готовой продукции для промышленности и ЖКХ, сообщила пресс-служба РЭО.

«Общий объем переработки резидентов составит порядка 33 тысяч тонн в год. Помимо этого, в лабораториях будут проводиться исследования ПЭТ-гранул на содержание ацетальдегида, долю карбоксильных групп, уровень влаги и пыли. Для трубной продукции — проверка устойчивости к деформациям, термостабильности и химической стойкости. Пленки будут тестироваться на разрыв, удлинение, электросопротивление и гигиенические показатели. То есть в парке создается полноценная система контроля качества всей продукции», — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Первое предприятие, компания «РАСЭМ», будет производить из вторичного сырья ПЭТ-, ПНД- и ПВД-гранулы, его мощность достигнет 15 тысяч тонн в год. Сырье будет поступать с комплексов по переработке отходов региона. Здесь создадут около 195 рабочих мест.

Второй резидент, компания «ЛОЭК», займется выпуском пленочной продукции на основе ПВД-гранул, полностью используя сырье от «РАСЭМ». Производственная мощность составит до 7 тысяч тонн в год, планируется трудоустроить порядка 135 человек.

Третья компания, «Город Сервис», запустит производство полимерных труб из ПНД-гранул, также поставляемых «РАСЭМ». Объем переработки — до 11 тысяч тонн в год, число новых рабочих мест — около 115.

Помимо производств, в технопарке будут функционировать профильные лаборатории для расширенных исследований продукции.

С 2025 года в России реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», пришедший на смену нацпроекту «Экология». Одно из его направлений — формирование экономики замкнутого цикла. К 2030 году ставится задача сортировать 100% твердых коммунальных отходов (ТКО), сократить их захоронение до 50% и вовлечь в хозяйственный оборот не менее 25% отходов в качестве вторичного сырья. Ключевым оператором в этой сфере является ППК «Российский экологический оператор», созданная указом Президента в 2019 году для формирования комплексной системы обращения с ТКО.