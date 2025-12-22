Дмитрий Патрушев и губернатор Костромской области обсудили развитие АПК и экологии

Объем федеральной поддержки АПК области в 2025 году вырос более чем вдвое, достигнув около 450 млн рублей. Такая системная помощь позволяет региону стабильно наращивать объемы сельскохозпроизводства. На встрече также рассматривались меры по вводу в оборот новых сельскохозяйственных земель. Дмитрий Патрушев указал на важность обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами и подчеркнул необходимость оперативного доведения государственных средств до конечных получателей.

Сергей Ситников сообщил о положительной динамике в овощеводстве, картофелеводстве и птицеводстве. Он также отметил, что Костромская область сохраняет статус одного из традиционных сырных центров страны: семь крупных сыроваренных предприятий региона производят более 60 видов сыров. За последнее десятилетие объемы выпуска этой продукции как в области, так и в России в целом выросли в несколько раз.

На встрече также были затронуты темы экологии и обращения с отходами. Регион в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» участвует в реализации федеральных проектов «Экономика замкнутого цикла» и «Сохранение лесов». В настоящее время прорабатываются планы по созданию новых мощностей для обработки отходов в Костроме и прилегающих районах, где проживает большинство населения. Кроме того, до 2030 года запланированы закупка лесопожарной и лесохозяйственной техники, расширение площадей лесовосстановления, а также создание и развитие объектов лесного семеноводства.