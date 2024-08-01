Дмитрий Медведев провел встречу с представителями фракции «ЕР»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с представителями фракции поставил депутатам задачи по проработке бюджета на предстоящую трехлетку, ведению избирательных кампаний и общению с избирателями. Также обсудили итоги работы партии в Госдуме в весеннюю сессию, планы на осеннюю сессию и подготовку к Единому дню голосования. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.