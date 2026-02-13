Дмитрий Дибров выставил на продажу дом в Лапино после развода с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров после развода с Полиной Дибровой выставил на продажу загородную виллу в Лапине и планирует переезд в Москву. Об этом сообщают источники, близкие к семье, сообщает kp.ru .

Брак 66-летнего Дмитрия Диброва и 36-летней Полины Дибровой был расторгнут в конце сентября после 16 лет совместной жизни. Полина переехала к новому избраннику — предпринимателю Роману Товстику — в дом в Лапине. Телеведущий остался в особняке Villa Paulina вместе со старшим сыном.

Имущество супруги делить не стали. Трехэтажная вилла площадью около 1200 кв. м на участке 20 соток осталась Диброву. Осенью он выставил дом на продажу за 557 млн рублей, позже подняв цену до 575 млн.

Эксперт по элитной недвижимости Алена Радыш пояснила, что высокая стоимость связана с престижным расположением поселка Успенские Поляны, близостью к Москве и развитой инфраструктурой.

Певица Анна Калашникова рассказала, что Дибров намерен купить квартиру в центре столицы и «начать все с чистого листа».

«Я обещаю, что начну все заново, вернусь на экраны с новым телепроектом. Но пока мне очень больно», — передала она слова телеведущего.

По другой версии, продажа связана с высокими расходами на содержание особняка.

Тем временем Полина провела каникулы на Мальдивах с Романом Товстиком и опубликовала фото с отдыха. По оценкам ювелира Григория Бакатова, украшения и часы, которые она демонстрирует, могут стоить несколько миллионов рублей.

