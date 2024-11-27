Дмитрий Дениско проинспектировал содержание придомовой территории в Люберцах

сегодня в 20:24

Депутат Московской областной Думы Дмитрий Дениско провел встречу с жителями дома № 4 на улице Мира Люберец, посвященную вопросам содержания придомовой территории. Встреча прошла при поддержке партийного проекта «Единой России» «Жители МКД», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«После сигнала, поступившего во время личного приема от жителей Люберец, приехал обсудить с ними во двор вопросы, которые предстоит решать вместе. Проблемы есть. Люберчане пожаловались на постоянные подтопления во дворе после обильных осадков, переполненные контейнеры для сбора мусора, слабое освещение во дворе. Все вопросы взяли в работу», — рассказал Дмитрий Дениско.

Также депутат договорился с жителями на повторную встречу после окончания необходимых работ.

«Единая Россия» проведет традиционную декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Она приурочена ко Дню рождения партии.

Оставить заявку жители Люберец и Дзержинского могут по телефону: +7 495 503 55 36. Партийцы пригласят жителей в отделение объединенной Общественной приемной «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.