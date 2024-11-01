Дмитриева: современной молодежи не нужно назидать патриотизм

Молодежные творческие и общественные объединения консолидировались в патриотической теме, им не нужно назидать патриотизм, сообщила корреспонденту РИАМО член Общественной палаты Московской области, председатель совета молодежного общественного движения «Местные» Татьяна Дмитриева в рамках итогового форума «Сообщество».

В ходе круглого стола «Русский стиль: сохранение культурных традиций и продвижение духовных ценностей в современных условиях» участники обсудили множество важных тем, связанных с сохранением ценностей и культурного кода российского общества.

«Сегодняшний круглый стол качественно отличался от всех, проходивших ранее. Сейчас мы проживаем сложнейшую фазу в жизни нашей страны и ее новейшей истории. Круглый стол „Русский стиль“ — это чуть шире, чем культура, это про образ мышления активных и созидательных русских людей. Сегодня мы поговорили про литературу и про культурный код», — заявила Дмитриева.

Она добавила, что в рамках секции шла речь о том, как современная молодежь воспринимает патриотический контент. При этом акцент был, сделал на форму, которая была бы актуальна для подрастающего поколения. В ходе обсуждения прозвучал интересный момент. Дмитриева отметила, что общественные творческие коллективы делают уникальные проекты, не сговариваясь, не зная друг друга.

«У нас очень талантливая, продвинутая молодежь, и очень избирательна в информационном плане. Ей сложно что-то назидать, это то поколение, которое благодаря информационным источникам научилось делать сравнительный анализ. Среди молодежи есть консолидация, в том числе и в культуре», — добавила Дмитриева.