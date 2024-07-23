DM: вспышки темной плазмы на Солнце могут грозить сбоями радиосвязи на Земле
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По информации издания Daily Mail, извержения темной плазмы, которые также называют «холодными» солнечными вспышками, могут с вероятностью 60% вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой неделе, сообщает РИА Новости.
По данным национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), нарушение работы радио, авиационной и спутниковой связи может случиться к 26 июля.
По данным NOAA, вероятность случаев отключения радиосвязи на Земле из-за вспышек на данный момент составляет 60%.
«Холодные» солнечные вспышки производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения, чем «теплые».