DM: вспышки темной плазмы на Солнце могут грозить сбоями радиосвязи на Земле Общество сегодня в 10:43 Фото - © NASA

По информации издания Daily Mail, извержения темной плазмы, которые также называют «холодными» солнечными вспышками, могут с вероятностью 60% вызвать отключения радиосвязи на Земле на этой неделе, сообщает РИА Новости.

По данным национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), нарушение работы радио, авиационной и спутниковой связи может случиться к 26 июля. По данным NOAA, вероятность случаев отключения радиосвязи на Земле из-за вспышек на данный момент составляет 60%. «Холодные» солнечные вспышки производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения, чем «теплые».