Для зумеров работа бессмысленна: почему миллениалам легче строить карьеру

Споры о том, кому легче строить карьеру — зумерам или миллениалам, не утихают. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров уверен, что различия между поколениями сильно преувеличены, а год рождения не является определяющим фактором успеха, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, важнее среда, в которой рос человек, его воспитание и окружение. Он привел пример: зумер, выросший в достатке в большом городе, может не понимать необходимости трудиться, в отличие от ровесника из рабочей семьи в небольшом городе.

Валинуров отметил, что зумеры действительно склонны к энергосбережению, но личностный рост через семинары, книги и примеры успешных людей может помочь им развиваться. Он подчеркнул, что в каждом поколении есть как успешные, так и неуспешные люди.

Для карьерного роста эксперт рекомендовал поискать наставника — старшего товарища, который будет примером и сможет вовлекать в свои проекты, расширяя networking. Валинуров скептически относится к жалобам работодателей на «неработающих» зумеров, считая, что это лишь попытка оправдать неэффективность HR-стратегий. Он предложил привлекать в компанию более опытных сотрудников старшего возраста.

Вместо того, чтобы акцентировать внимание на теории поколений, Валинуров призвал работодателей создавать благоприятную среду для развития каждого сотрудника, независимо от его возраста и взглядов. Наличие наставника и доступ к знаниям — ключевые факторы, определяющие карьерный успех. Трудолюбие, мотивация и желание развиваться — качества, независящие от года рождения.

Также экономист объяснил причину разочарования молодежи в труде. Видя успех блогеров, кажется, что усердная работа бессмысленна. Однако он подчеркнул, что любой успех, будь то случайный или запланированный, нуждается в долгосрочной стратегии.

«Нужно понять, а как мне это принесет пользу, например, через 10 лет, через полгода», — заключил Валинуров.