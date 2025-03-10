Для жительниц Щелкова в честь международного женского дня выступил Родион Газманов

В преддверии международного женского дня в Центральном Дворце культуры городского округа Щелково состоялся праздничный концерт для жен, матерей и дочерей бойцов специальной военной операции, а также женщин-военнослужащих. Концерт был полон приятных сюрпризов, главным из которых стало выступление российского эстрадного певца, музыканта и актера Родиона Газманова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Также для щелковчанок на сцене выступили городские творческие коллективы. Мероприятие стало не только настоящим музыкальным праздником, но и знаком признательности женщинам, которые своим трудом и талантом вдохновляют, вносят вклад в развитие городского округа Щелково.

Помимо этого, ранее глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравил с праздником девушек-военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления в Медвежьих Озерах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.