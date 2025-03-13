Для жителей Жуковского организуют горячую линию по вопросам декларирования доходов

20 марта с 9:00 до 17:00 будет организована «горячая линия» по информированию граждан по вопросам декларирования доходов физическими лицами. Об этом сообщила межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области. Контактные телефоны: 8 (498) 484-97-14, 8 (496) 473-91-13 (доб. 34-966). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Жуковский.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области напомнила, что представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо не позднее 30 апреля 2025 года. Подать ее можно по месту своего учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн — в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через программу «Декларация».

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2024 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2025 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного налогоплательщиком дохода, то последний должен задекларировать его и уплатить налог самостоятельно. Сделать так следует только в случае, если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если агент указанную обязанность исполнил, ведомство направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2025 года не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.