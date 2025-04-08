Для жителей Щелкова провели бесплатные юридические консультации

Юрисконсульты ГКУ «Госюрбюро» провели прием граждан по личным вопросам в Общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Щелкове. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди обратившихся была мама участника СВО, которая хотела получить юридическую консультацию по вопросу материального ущерба в связи с врачебной ошибкой. Женщине были даны разъяснения согласно нормам Гражданского Кодекса РФ о порядке подачи жалоб для решения вопроса в досудебном порядке. В случае, если в досудебном порядке спор не получится разрешить, заявительнице пообещали оказать юридическую помощь в составлении уже судебного иска.

Также к специалистам обратилась супруга пропавшего без вести участника СВО. Ей будет оказана помощь в составлении заявления в суд о признании военнослужащего умершим.

Пенсионерка Анна Макеевна пришла на прием, чтобы получить информацию о перерегистрации ответственного за захоронение. Специалистами женщине были даны разъяснения по порядку проведения данной процедуры.

Участники СВО и их родственники могут получить бесплатную юридическую помощь в центре поддержки.

Обратиться за бесплатной юридической помощью в Щелкове можно по адресу: 1-й Советский переулок, дом 2А.

Предварительная запись по телефонам: 8 (498) 602-32-32 доб. 50416; 8 (929) 540-08-68.

Также юридическую консультацию можно получить дистанционно на портале министерства Юстиции РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.