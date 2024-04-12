Для жителей Подмосковья пройдет прямой эфир по вопросам ЕГЭ

23 мая стартует основной период сдачи ЕГЭ. Среди нововведений — возможность пересдачи любого предмета, чтобы повысить баллы. Повторная сдача пройдет в начале июля, а результаты станут известны до начала приемной кампании в вузы, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

По вопросам проведения ЕГЭ пройдет прямая линия с начальником управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования министерства образования Московской области Еленой Обросковой. Эфир состоится 26 апреля в 15:00.

Чтобы задать вопрос, необходимо перейти по ссылке и выбрать тему «Единый государственный экзамен: вопросы и ответы». Эта опция доступна только жителям Подмосковья.

Прямой эфир можно будет посмотреть по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.