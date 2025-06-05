Для жителей Красногорска проведут проект «Летний вечер у реки»

Жители и гости городского округа Красногорск могут провести незабываемые выходные на проекте «Летний вечер у реки». Мероприятие пройдет на набережной в Павшинской пойме под открытым небом.

7 июня в 18:00 гостей ждут выступления народного коллектива «Хор русской песни „Подмосковье“ и дуэта „Смысл Есть“ с программой в стиле поп-фолк-рок. Также на площадке будет работать арт-базар и пройдут мастер-классы от творческого объединения Красногорских художников „ЛИК“.

8 июня в 18:00 можно будет насладиться выступлениями хора русской песни «Звонцы» и увидеть энергичные танцевальные номера от Образцового коллектива «Студия современного танца „Степ и Джаз“. Кроме того, будет проведён танцевальный мастер-класс от хореографов Академии танца „ДиДенс Хаус“. Также будет работать арт-базар и пройдут мастер-классы от творческого объединения „ЛИК“.

«Летний вечер у реки» — это возможность отдохнуть душой, получить новые эмоции, насладиться живым искусством и провести время в тёплой компании.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации городского округа Красногорск 7 и 8 июня с 18:00 по адресу: набережная мкр. Павшинская пойма, открытый амфитеатр.

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