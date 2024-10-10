Для жителей Клина с особенностями здоровья пройдет день открытых дверей в колледже

Для юных клинчан с особенностями здоровья пройдет день открытых дверей в местном колледже 15 октября в 13:00 в корпусе № 3 Колледжа «Подмосковье», который находится по адресу город Клин, улица Овражная, дом 2А, пройдет Единый день открытых дверей «Время возможностей» для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие рассчитано на школьников 6-11 классов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Программа включает информацию о возможностях получения профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, доступных специальностях и профессиях.

Участники также смогут посетить мастер-классы, экскурсии по мастерским и лабораториям. В этот день аналогичные мероприятия состоятся в других корпусах колледжа в округах Солнечногорск (деревня Ложки), Химки и Лобня.

Справки и дополнительная информация по телефонам: 8(49624)2-44-27, 8(916)845-50-41 (Клин); 8(905)514-71-99 (Солнечногорск); 8-926-998-03-91 (Химки); 8-903-615-70-31 (Лобня).

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», - подчеркнул Воробьев.