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Для жителей и гостей села Верзилово устроили праздник в честь открытия сквера

Благоустроенный сквер в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово торжественно открыли при поддержке партийцев, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Общественное пространство при въезде в микрорайон благоустроено по просьбе жителей в рамках Народной программы «Единой России» и партпроекта «Городская среда».

Приветствовали участников мероприятия заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов и секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Ступино Сергей Мужальских.

«Продолжаем обновлять существующие и создавать новые общественные пространства в Московской области. Новая благоустроенная территория пользуется большой популярностью у жителей и гостей микрорайона», — отметил Владислав Мурашов.

В микрорайоне обустроен современный сквер. Установлены малые архитектурные формы, лавочки, урны. Сухостойные деревья и поросль удалены. Заасфальтирована тропиночная сеть. Установлена современная сцена. Фасад здания также приведен в порядок.

«При поддержке губернатора и областного правительства, в рамках Народной программы „Единой России“ создали для жителей микрорайона новое общественное пространство — сквер. Продолжим вместе развивать и благоустраивать наш округ», — отметил Сергей Мужальских.

Для жителей и гостей Нового Ступино подготовили обширную развлекательную программу: аквагрим, творческие мастер-классы, тематические фотозоны, выступления юных артистов и спортсменов, торговые ряды и мороженое.

Цель партийного проекта «Городская среда» — создание благоприятной современной городской среды, контроль осуществления планов комплексного благоустройства дворовых территорий и парковых зон, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства территории Подмосковья.

В Народную программу «Единой России» включено 3755 наказов жителей городского округа Ступино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.