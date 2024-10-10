Для зарайских школьников прошел урок доброты

В центральной библиотеке Зарайска для учеников средней школы № 1 прошел урок доброты под названием «Дай сердца твоего коснуться сердцем». На этом уроке ребята узнали о жизни и творчестве Людмилы Киселевой — талантливого художника, писателя и благотворителя, сообщила пресс-служба администрации городского окурга.

Людмила Киселева была удивительным человеком с большой душой. Ее энергия, любовь к людям, забота о тех, кто нуждается в помощи, и душевное тепло — все это окружало каждого, кому посчастливилось с ней познакомиться.

Организаторы встречи подготовили выставку её картин, каждая из которых была наполнена светом и надеждой. Школьники имели возможность не только увидеть эти шедевры, но и услышать истории о том, как создавались эти полотна с любовью и искренностью.

Урок доброты стал не только знакомством с выдающейся личностью, но и призывом к действию. Он оставил в душах детей искреннее желание делать мир лучше, следуя по стопам Людмилы Киселёвой.

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