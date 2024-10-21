Участникам СВО передали из Красногорска 700 кг меда

Производством меда и другой сельскохозяйственной продукции семья Аниськовых занимается больше 30 лет, пасеку завел покойный супруг Татьяны Ивановны, а его дело продолжают жена и сын с семьей.

«У меня муж был военный и сын полковник, поэтому наше решение было единогласным — отдадим ребятам, чтобы они поели сладенького. Мы помним, что есть гражданский долг», — прокомментировала Татьяна Аниськова.

Бойцам отправляют мед, сделанный пчелами из разнотравья с преобладанием целебного растения расторопши и ароматной гречихи.

«Мед обязательно отправим на фронт, а также в Курскую область. Жены наших солдат с нетерпением ждали, когда Татьяна Ивановна нам передаст мед, и мы сможем его забрать, потому что для ребят это важно, тем более, что сейчас мы уходим в зимний период, они будут согреваться и вспоминать добрым словом родной город», — сказала заместитель начальника Управления по социальным вопросам администрации округа Анастасия Муринец.

Волонтеры доставят медовую посылку на сортировочный пункт приема гуманитарной помощи, где целебное лакомство будет упаковано в индивидуальные баночки и с любовью передано находящимся в зоне боевых действий военнослужащим, а также местным жителям приграничных областей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.