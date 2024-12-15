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В результате пожара в центре Москвы пострадали четыре человека

В результате пожара, который произошел в доме улице Тимура Фрунзе в Москве, пострадали четыре человека, сообщает « МК ».

15 декабря на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире в районе Хамовники, спасатели прибыли по указанному адресу и эвакуировали 8 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов, что перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе в районе дома № 16. Проезжую часть откроют, когда экстренные службы закончат работу.