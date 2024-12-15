В ЛНР произошло ДТП с микроавтобусом и грузовиком, есть пострадавшие Происшествия сегодня в 22:19

В селе Чугинка в ЛНР грузовик и микроавтобус с 17 пассажирами попали в ДТП. В результате происшествия пострадали 4 человека, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В ЛНР сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП», — говорится в сообщении. Среди пострадавших есть ребенок. Спасатели деблокировали водителя. Пострадавших госпитализировали. Обстоятельства аварии уточняются. Ранее «Урал» с раненными российскими солдатами столкнулся с автобусом в Воронежской области. ДТП случилось ночью 13 декабря на автодороге «Воронеж — Луганск».