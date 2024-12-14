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«Урал» с раненными солдатами ВС РФ столкнулся с автобусом в Воронежской области

«Урал» с раненными российскими солдатами столкнулся с автобусом в Воронежской области. ДТП случилось ночью 13 декабря на автодороге «Воронеж — Луганск», сообщает « Осторожно, новости ».

По предварительным данным, принадлежащий Минобороны РФ «Урал», столкнулся с автобусом «ПАЗ». Официальных комментариев ведомство не давало.

Из-за инцидента есть травмированные и погибшие, говорят очевидцы. На месте происшествия были замечены сотрудники МЧС и, предположительно, военные с оружием. Некоторые солдаты по неизвестной причине лежали на обочине.

Ранее в Новой Москве произошло ДТП с грузовиком. Во время него погиб один человек.