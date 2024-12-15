В Калининградской области ввели свободное посещение школ

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В школах Калининградской области ввели свободное посещение школ из-за штормового ветра, который прогнозируется 16 декабря, сообщил в Telegram-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

В понедельник в Калининградской области ожидается сильный шторм. По прогнозу МЧС — до 25-29 метров в секунду. Губернатор призвал всех жителей без необходимости не покидать дома.

«Принял решение сделать понедельник со свободным посещением всех образовательных учреждений в регионе. Просьба не оставлять детей без присмотра», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на сложные погодные условия в Керченском проливе влияет теплый сектор североатлантического циклона, штормовая погода в регионе сохранится в течение ближайших 60 часов.