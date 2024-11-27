Долголеты Домодедова посетят экскурсии по городам Подмосковья

В городском округе Домодедово активно реализуется губернаторский проект «Активное долголетие». Каждый месяц его участники выезжают на экскурсии по городам Подмосковья.

В декабре уже запланированы слудующие поездки:

5 декабря— Наро-Фоминский городской округ;

11 декабря — городской округ Люберцы;

18 декабря — городской округ Серпухов;

24 декабря — город Сергиев Посад.

Для участия необходима предварительная запись: ул. Советская, д. 8 8(496)793-52-01.

Чтобы стать участником проекта, необходимо отправить заявку на портале «Активного долголетия» по ссылке: dolgoletie.mosreg.ru

«Проект „Активное долголетие“ стал для жителей старшего поколения хорошей возможностью насыщенно и с пользой проводить время, придерживаться здорового образа жизни и заводить новые знакомства, несмотря на цифры в паспорте», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.