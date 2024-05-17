Для студентов Подмосковья стартовал демонстрационный экзамен в рамках ГИА

В колледже «Подмосковье» в рамках государственной итоговой аттестации успешно стартовал демонстрационный экзамен. Обучающимся предстоит подтвердить свою квалификацию на практике, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Во время демонстрационного экзамена создаются условия, с которыми выпускники столкнутся в своей будущей профессии. Экзамен пройдет в мастерских с современным профессиональным оборудованием.

На площадке по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» ребята выполнят: техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей; техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей и техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей.

Качество подготовки выпускников будут оценивать экспертные группы, в состав которых входят независимые эксперты из сторонних образовательных организаций и партнеры-работодатели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.