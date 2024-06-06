Для студентов Подмосковья стартовал демонстрационный экзамен в рамках ГИА

В колледже «Подмосковье» продолжается проведение демонстрационного экзамена, который проходит на 15 площадках учебного заведения. Данный экзамен является ключевым элементом оценки практических навыков студентов, готовящихся стать квалифицированными специалистами в своих областях. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На завершающем этапе экзамена студенты направления «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» демонстрируют свои умения в проектировании, строительстве и реконструкции объектов. Они участвуют в выполнении технологических процессов и организации работы структурных подразделений, что включает в себя как строительно-монтажные, так и отделочные работы.

В области «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» студенты показывают свои навыки в организации и контроле работ по эксплуатации систем, а также участвуют в проектировании и монтаже систем газораспределения и газопотребления.

Специализация «Гостиничное дело» требует от студентов организации и контроля работы служб приема, размещения, бронирования и продаж, что является важной частью их профессиональной подготовки.

Также в сфере «Технология парикмахерского искусства» будущие парикмахеры демонстрируют свое мастерство, выполняя различные виды стрижек и укладок, а также накрутку волос на коклюшки, следуя современным тенденциям и стандартам.

Оценку выполнения всех видов работ проводят независимые эксперты из других образовательных учреждений и представители работодателей, что гарантирует объективность и высокий стандарт оценки навыков студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.