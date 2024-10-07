Для студентов Подмосковья провели открытые уроки о культуре безопасности

В структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» преподаватели основ безопасности и защиты Родины провели Всероссийские открытые уроки о культуре безопасности, посвященные Дню гражданской обороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В рамках мероприятий, приуроченных к этому празднику, основной задачей стала пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности и популяризация знаний по гражданской обороне.

Преподаватели продемонстрировали правила применения общевойскового защитного костюма, рассказали об основах оказания первой медицинской помощи, обсудили безопасное поведение и меры пожарной безопасности на территории колледжа, а также представили алгоритм действий обучающихся при возникновении пожара. Кроме того, были рассмотрены вопросы использования средств индивидуальной защиты, рассказана краткая история создания гражданской обороны, ее основные задачи и режимы функционирования. Также была доведена информация о порядке эвакуации из здания колледжа во время пожара, наличии эвакуационных выходов и правилах пользования огнетушителем.

В ходе занятия студенты проявили активность и творческие способности, отразив тему безопасности на плакатах. Они посмотрели фильм, продемонстрировали умения по изготовлению и использованию ватно-марлевой повязки, противогаза и кровоостанавливающего жгута, а также отработали правила оказания первой медицинской помощи.

В завершение была проведена викторина, на вопросы которой студенты отвечали активно и правильно, продемонстрировав глубокие знания в области обеспечения безопасности.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.