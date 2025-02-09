В рамках празднования 80 — летия Победы в Великой Отечественной войне и года защитника Отечества для студентов ГБПОУ МО «Щелковский колледж» СП. Nº7 прошел урок мужества, посвященный мальчишкам и девчонкам, которые боролись и умирали за свободу и счастье своей Родины, своего народа. Урок провел сотрудник Дома культуры «Октябрь» Александр Яблонских, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

Мероприятие посетил Зрнич Владо Душанович- полковник, кандидат военных наук, доцент, участник Великой Отечественной войны.

Владо Душанович рассказал студентам, как юные герои, отложив недочитанные книжки и школьные учебники, взяли в руки винтовки и гранаты, стали сынами полков и партизанскими разведчиками, неутомимо работали в цехах заводов и на колхозных полях. Они порой делали то, что не под силу было сильным мужчинам, ребята совершили истинный подвиг.

За особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками десятки тысяч детей были награждены орденами и медалями, многим было присвоено звание Герой Советского Союза посмертно.

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