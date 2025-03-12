Для специалистов семейных центров Подмосковья стартовал обучающий курс

Министерство социального развития Московской области сообщило о старте обучающего курса для специалистов семейных центров помощи семье и детям. Программа, включающая шесть практических занятий, нацелена на предотвращение социального сиротства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ее цель — сократить число случаев отказа от новорожденных и детей младшего возраста, а также предотвратить повторное сиротство. Первые очные занятия прошли в Центре инноваций социальной сферы Московской области. В них приняли участие более 20 специалистов из семейных центров помощи семье и детям Подмосковья. Всего в этом году планируется обучить около 50 психологов по данному направлению.

В ведомстве пояснили, что цель тренинга заключается в том, чтобы предоставить специалистам знания и навыки, необходимые для оказания психологической помощи и поддержки кризисным семьям, включая профилактику отказов от новорожденных детей. Участники тренинга смогут познакомиться с современными практиками работы с кризисными семьями, а также усовершенствовать свои практические навыки. Кроме того, они получат методическую и супервизорскую помощь в работе со случаями из своей практики.

«Цель нашего тренинга — подготовить специалистов к оказанию психологической помощи матерям в сложной жизненной ситуации. Психологи часто сталкиваются с непростыми задачами, и наша задача — помочь им. Каждый участник тренинга — специалист, который делает все возможное, чтобы женщина сохранила свою личность и поддерживала контакт с ребенком», — отметила ведущая тренинга, психолог ГБУ МО «ЦИСС», психолог-супервизор социальной сферы Елена Макушина.

Тренинг — часть комплексного плана службы «Дети в семье» по подготовке команды региона. Обучающие мероприятия, индивидуальные и групповые супервизии для специалистов семейных центров региона проводятся на базе Подмосковного центра инноваций социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.