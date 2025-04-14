Для школьников Солнечногорска запустили образовательную программу «Сенеж»

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» впервые открыла образовательную программу для школьников Солнечногорска. Проект призван познакомить ребят с историей малой родины и ее героями, развить у них патриотические качества, а также лидерские и управленческие навыки. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Программа «Сенежная школа» объединила 30 учащихся старших классов из школ Солнечногорска — лицея № 1 имени А. Блока, средней школы № 4 и Радумльского кадетского корпуса. На протяжении двух месяцев они — до 30 мая — будут встречаться в Мастерской, посещать экскурсии и увлекательные лекции по истории и краеведению, участвовать в интерактивных занятиях и работать над собственными проектами.

«Современное образование должно давать не только знания, но и навыки, которые помогут молодым людям реализовать себя в будущем. Наша программа для школьников Солнечногорска — это возможность познакомиться с историей родного города и страны, раскрыть потенциал каждого участника, научиться работать в команде и принимать ответственные решения», — отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

Он подчеркнул, что «Сенеж» является флагманом подготовки управленцев для различных отраслей. При этом работу по формированию кадрового резерва важно вести уже с подрастающим поколением, показывая подросткам их возможные карьерные пути. Через знакомство с проектами платформы «Россия — страна возможностей» и кампусом «Сенеж» подростки Солнечногорска поймут, что развиваться можно и нужно в родном регионе.

В «Сенежную школу» ребята были отобраны по предложению руководителей учебных заведений — это, в основном, отличники и активисты. Стать участниками проекта в дальнейшем смогут и другие школьники Солнечногорска — из-за большого интереса к программе организаторы планируют запустить второй поток.

Сейчас занятия в «Сенежной школе» проходят раз в неделю, по пятницам. Первая встреча познакомила ребят с программами президентской платформы, для них также провели экскурсию по кампусу. Далее старшеклассников ждут лекции от краеведов по истории появления города Солнечногорск и его названия, происхождении озер Сенеж и Бездонное.

«Интересно было узнать, как появились названия в Солнечногорском районе. Например, озеро Сенеж получило имя от финно-угорского слова «синега», что связано с местной природой. Впечатления от кампуса «Сенежа» тоже очень яркие: здесь все продумано до мелочей, видно, что работали с душой!» — поделился впечатлениями учащийся Радумльского кадетского корпуса Алексей Соломенцев.

«Здесь все такое потрясающее: новые технологии, необычные форматы обучения! Атмосфера в «Сенеже» невероятная, я рада, что оказалась среди участников этой школы. С интересом узнала, что Бездонное озеро на самом деле не бездонное. Еще хотелось бы послушать лекции о современных технологиях, например, об искусственном интеллекте — это полезно всем подросткам!» — сказала ученица Полина Стерликова.

В программе обучения запланирован также патриотический блок, который расскажет о Солнечногорске в годы Великой Отечественной войны и новых вызовах СВО, а на практических занятиях школьники создадут «Вечный календарь — численник» и погрузятся в основы проектной деятельности.

Итогом обучения станут командные проекты школьников, направленные на сохранение исторической памяти и развитие региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.