Для школьников Подмосковья пройдет новый «Урок цифры»

С 24 ноября по 14 декабря Яндекс проведет дни изучения искусственного интеллекта в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Школьники узнают, как устроены нейросети и как обеспечивается их безопасность, сообщает пресс-служба организаторов.

Тема урока — «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятиях, подготовленных экспертами Яндекса, учащиеся познакомятся с технологиями, на основе которых работают ИИ-ассистенты: от первых языковых моделей, способных понимать и создавать тексты, до мультимодальных систем, которые работают с разными типами данных одновременно — текстом, изображениями и звуком.

Особое внимание уделено безопасности: учащимся расскажут, как обеспечивается конфиденциальность при работе с нейросетями и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Часть урока посвящена дипфейкам: распознаванию цифровых подделок и способам защиты от возможных угроз.

Также школьников научат определять «галлюцинации» нейросетей — случаи, когда модель выдает правдоподобный, но частично или полностью неверный ответ.

Урок включает интерактивный тренажер, видеоролик и комплект методических материалов для учителей. Сюжет тренажера построен вокруг игрового турнира: участники осваивают генерацию текста, создают и тестируют собственных ИИ-помощников, которые помогают решать учебные задачи, и к финалу становятся «умнее». В процессе прохождения тренажера нейросеть Алиса AI выступает в роли наставника и помогает объяснять сложное простыми словами. Такой формат делает материал понятным и наглядным для школьников разных возрастов. Урок будет полезен и взрослым, которые интересуются нейросетями или хотят разобраться, как они устроены.

Для учителей эксперты Яндекса разработали методические материалы, которые помогут провести занятие и объяснить учащимся принципы работы нейросетей и основы их безопасного применения.

«Современные школьники живут в эпоху искусственного интеллекта, где важно не только уметь пользоваться новыми инструментами, но и понимать принципы их работы. Наши уроки помогут понять, как работают эти технологии, освоить эффективные и безопасные методы работы с ними, а также познакомят со специальностями в сфере искусственного интеллекта», — сказала директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

Урок, который подготовили эксперты Яндекса, показывает, что о нейросетях можно говорить просто и интересно, а вместе с тем формировать важный навык: отличать достоверный контент от дипфейков и бережно относиться к своим данным.

«Современному школьнику важно осознавать необходимость постоянного совершенствования собственных компетенций, включая понимание технологий искусственного интеллекта. Ведь именно эти знания станут ключом к успешной адаптации в стремительно меняющемся мире. Следующий урок цифры будет посвящен основам устройства нейронных сетей и вопросам их безопасности. Уверены, что данный навык станет одним из факторов конкурентоспособностии успешности будущих профессионалов», — отметила директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

Задания делятся на три уровня сложности — для младших, средних и старших классов. Участвовать можно в школе или дома: тренажер доступен онлайн на платформе «Урока цифры», а для очного проведения подготовлены методические материалы. По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.

