Для школьников Подмосковья 10 октября пройдет Всероссийская неделя ИИ

С 10 октября в Подмосковье стартует Всероссийская неделя искусственного интеллекта, которая включает в себя серию образовательных мероприятий для учащихся 5–11-х классов, а также учителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Цель проекта заключается в популяризации темы искусственного интеллекта, стимулировании интереса и практических навыков у учащихся, а также в повышении профессиональных компетенций руководителей и педагогов в области ИИ.

На онлайн-мероприятии можно научиться решать учебные задачи с помощью искусственного интеллекта. Например, для педагогов подготовлены сценарии уроков с доступом к учебным и методическим материалам для занятий по ИИ, а также вводный онлайн-курс, на котором расскажут, как применять отечественные разработки в области ИИ для экономии времени на подготовку к урокам.

Школьники смогут изучить вводный онлайн-курс по искусственному интеллекту. Также них будет возможность поучаствовать в мастер-классах, на которых расскажут, как составлять грамотные промпты для выполнения домашних заданий и подготовки к экзаменам.

Участие во Всероссийской ИИ-неделе бесплатное. Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.