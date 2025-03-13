Для школьников Королева проходит цикл познавательных встреч

В год празднования 80-летия Великой Победы продолжается цикл познавательных встреч в музейном объединении «Музеи наукограда Королев» для детей из участников творческих коллективов и школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

12 марта в рамках программы министерства культуры и туризма Московской области «Культура для школьников» и содружества учреждений культуры города участники Хореографической студии «Элегия» посетили отдел «Новейшая история города». Тема экскурсии — «Вклад жителей Калининграда в Победу в Великой Отечественной войне».

Ребята с большим вниманием слушали рассказ об исторических событиях. Они узнали, как строился город, как появились заводы, которые производили военную технику, познакомились с создателями некоторых технических средств, важных для Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.