Для школьников из Протвино организовали экскурсию в Институт физики

В преддверии Дня науки для обучающихся МБОУ «Гимназия Протвино» и МБОУ «Лицей Протвино» была организована экскурсия в Институт физики высоких энергий Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» в Протвино, сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Специалисты ИФВЭ рассказали школьникам о уникальном ускорительном комплексе, который включает линейные и кольцевые ускорители, а также протонный синхротрон. Этот комплекс помогает проводить важные исследования в физике элементарных частиц и стал основой многих научных открытий.

Институт физики высоких энергий остается ведущим научным центром России, внося большой вклад в развитие науки и технологий.

«Мы получили уникальную возможность прикоснуться к реальным научным исследованиям и понять сложность физики высоких энергий. Надеемся, что подобные мероприятия станут регулярными» — отметил учащийся МБОУ «Лицей Протвино».

