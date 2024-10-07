Для семей участников СВО в Химках провели масштабный спортивный фестиваль

На лыжном стадионе «Снежинка» городского округа Химки провели масштабный спортивный праздник «Мой дом — моя крепость» для семей участников специальной военной операции. Жители приняли участие в разнообразных активностях. В их числе — обучение по управлению дронами, туристический лабиринт, командные эстафеты, бадминтон, теннис и многое другое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди почетных гостей — знаменитый спортивный комментатор и житель Химок Дмитрий Губерниев. Он пожелал ребятам продолжать заниматься спортом и поддерживать друг друга во всех начинаниях.

«Химки — территория спорта. Желаю юным жителям не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять наш город. Любите своих родителей и гордитесь их подвигами!» — подчеркнул Дмитрий Губерниев.

На мероприятии также выступили спортсмены футбольного и баскетбольного клубов «Химки». Они провели для жителей тематические мастер-классы. Кроме того, всех участников праздничной встречи угощали полевой кухней и горячим чаем.

Отметим, в Химках для семей участников СВО регулярно организовывают подобные мероприятия. Это разнообразные активности, тематические встречи, мастер-классы и многое другое.

«Мы на таком мероприятии в третий раз. Все очень здорово организовано, много развлечений для детей. Здесь каждый ребёнок найдет, чем себя заинтересовать», — поделилась супруга участника СВО Евгения.

Напомним, ранее в Химках провели православную гостиную для родственников российских военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Жители приняли участие в молебне, экскурсионной программе по исторической усадьбе в Середниково и трапезе.

«По инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина в Химках уделяют особое внимание поддержке бойцов СВО и их семей. Им адресно оказывают психологическую и юридическую помощь. Семьям военнослужащих предоставляют путёвки в санатории, школьников обеспечивают льготными условиями для посещения кружков и секции», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Обо всех мерах поддержки в Химках можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также в Центре поддержки участников СВО и их семей с 9:00 до 18:00 по будням по адресу: улица 9 Мая, д. 18Б.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.