«Для русских землевладельцев»: олигарх Стерлигов открывает рынок с рабынями
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Невольничий рынок откроется в «Слободе братьев Стерлиговых» 29–30 августа, сообщил бизнесмен Герман Стерлигов.
Он уточнил, что невольничий рынок будет работать на Большой ремесленной выставке.
«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — написал Стерлигов в своем Telegram-канале.
Скорее всего, так нестандартно предприниматель решил назвать ярмарку вакансий, которую планируется провести на выставке.
В описании биржи труда на сайте Большой ремесленной выставки отмечается, что работодатели и соискатели должны ходить с табличками. Например, «Ищу работника. Плотника (или другую специальность). Москва», «Ищу работу. Разнорабочий (или другая специальность). Воронеж».
Все таблички люди должны приготовить заранее самостоятельно.