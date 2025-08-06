«Для русских землевладельцев»: олигарх Стерлигов открывает рынок с рабынями

сегодня в 15:17

Предприниматель Стерлигов сообщил об открытии рынка с невольницами

Он уточнил, что невольничий рынок будет работать на Большой ремесленной выставке.

«Радикальное решение кадровой проблемы. Русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!» — написал Стерлигов в своем Telegram-канале.

Скорее всего, так нестандартно предприниматель решил назвать ярмарку вакансий, которую планируется провести на выставке.

В описании биржи труда на сайте Большой ремесленной выставки отмечается, что работодатели и соискатели должны ходить с табличками. Например, «Ищу работника. Плотника (или другую специальность). Москва», «Ищу работу. Разнорабочий (или другая специальность). Воронеж».

Все таблички люди должны приготовить заранее самостоятельно.