Для рабочих коллективов в Воскресенске прошла интеллектуальная игра

В молодежном центре «Олимпиец» прошел IV финальный тур Чемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» 2024 года среди рабочих коллективов предприятий и организаций городского округа Воскресенск. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Восемь команд-участников представляли школу № 5, лицей № 23 (две команды), Москворецкую гимназию, филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“, федеральную компанию „Этажи“, межрайонную ИФНС России № 18 по Московской области и МЦ „Олимпиец.

Победу в IV туре одержала команда «Агенты тайного надзора» межрайонной ИФНС России № 18 по Московской области.

Итоги всего Чемпионата подводились по сумме баллов за все 4 тура. В результате кубки от молодежного центра «Олимпиец» и призы от партнера мероприятия, филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Воскресенске, достались победителю — сотрудникам федеральной компании „Этажи“, а также педагогам лицея № 23 и Москворецкой гимназии, занявшим соответственно второе и третье места.

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