Для привлечения кадров в образование Подмосковье разрабатывает меры поддержки

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» отметила, что традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Особое внимание в докладе уделено образованию — той сфере, которая формирует будущее общества. С каждым годом регион растет, и с 2012 года количество школьников в Подмосковье увеличилось вдвое. Это не только говорит о растущем интересе к образованию, но и о том, что мы должны работать усерднее, чтобы обеспечить комфортные условия для обучения. В этом году построили 35 новых школ для 34 000 детей и 11 детских садов на 3000 мест, а также отремонтировали 41 школу. В следующем году планируем отремонтировать еще 60 школ. Благодаря программе по капремонту школ каждый ребенок сможет учиться в современных условиях», — сказала Самединова.

По ее словам, особое внимание уделяется привлечению новых кадров в сферу образования.

«Ранее не хватало 2100 учителей, а сейчас — всего 250. Мы ставим перед собой амбициозную цель — привлекать 1000 новых педагогов ежегодно. Для этого разрабатываем новые меры поддержки: индексация зарплат учителей, где рост окладов у молодых учителей составит 20%, а у воспитателей — 26%. Кураторы учебных групп в колледжах получат допвыплату в 6000 рублей. Впервые вводим дополнительные выплаты для учителей музыки в детских школах искусств — 5000 рублей, что станет поддержкой для 4000 педагогов. Эти меры — наш способ сказать „спасибо“ тем, кто ежедневно вкладывает душу в обучение детей», — рассказала парламентарий.

Она подчеркнула, что внедряются предпрофильные классы, включая IT- и инженерные направления.

«В планах — создание IT-колледжа в партнерстве со Сбером и школой 21. Цель — подготовить кадры для электронной промышленности и ОПК. Это новое учебное заведение даст студентам возможность получить актуальные знания и навыки, необходимые на современном рынке труда. Сфера образования в Подмосковье продолжает улучшаться благодаря поддержке Губернатора и слаженной работе большой команды: Министерства образования, Министерства строительства, глав муниципалитетов, депутатского корпуса и родительской общественности. Мы все вместе работаем на общее дело, и уверена, что совместными усилиями сможем создать светлое будущее для детей, в котором они будут учиться, расти и добиваться успехов», — подытожила Линара Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.