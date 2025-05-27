Для подмосковных школьников прошла олимпиада по авиамоделированию

24 мая в городском округе Электросталь состоялась олимпиада Московской области по авиамоделированию в классах радиоуправляемых моделей. В соревнованиях приняли участие более 30 обучающихся из Павловского Посада, Реутова, Мытищ, Королева, Домодедово и Ногинска, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники состязались в нескольких классах радиоуправляемых моделей, включая модель планера F-3J, электролет F-5B/7, пилотажную модель F-3A, модель-полукопию класса F4H и другие.

В младшей возрастной группе в классе планерных моделей первое место занял Егор Шилов из Павловского Посада, а среди старших участников победу одержал Андрей Тимасов из Домодедово. Все призовые места в классе электролётов завоевали ребята из городского округа Домодедово — Артемий Трохин и Георгий Трошин из Дома детского творчества «Лира».

В классе пилотажных моделей золото завоевали Артем Курбаков, ученик школы № 10 им. В. Ф. Быковского г. Павловский Посад и Константин Варфоломеев из Авиамодельного клуба «Стриж» г. Мытищи.

В общекомандном зачете младшей возрастной группы победила команда школы № 10 им. В. Ф. Быковского, а среди старших участников золото досталось команде Дома детского творчества «Лира» из Домодедово.

«Соревнования стали отличной площадкой для обмена опытом и повышения интереса к авиамоделированию среди молодежи Московской области», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.