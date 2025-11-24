Для подмосковных школьников пройдет новый «Урок цифры»

Стартовал новый «Урок цифры» от Яндекса — «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Школьники узнают, как появились и развиваются нейросети, как работают ИИ-ассистенты — от первых языковых моделей и до мультимодальных систем. Учащимся расскажут, почему важно уметь пользоваться нейросетями безопасно и какие правила цифровой гигиены важно соблюдать. Кроме того, ребята узнают, что такое дипфейки, научатся определять цифровые подделки и узнают способы защиты от возможных угроз.

Задания разделены на 3 уровня сложности: 1–4, 5–9, 10–11 классы. Участвовать можно в школе или дома: тренажер доступен онлайн до 14 декабря на платформе «Урока цифры». По итогам прохождения урока участники получат сертификаты.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.