Для пациентов красногорского Детского клинического центра им Рошаля прошел праздник
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В День народного единства сотрудники Культурно-досугового комплекса «Красногорье» привезли праздник в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Комплекс «Красногорье» дал старт очень важной и светлой Благотворительной акции «Экспресс добра». В рамках акции на регулярной основе сотрудники сферы культуры будут привозить праздник детям клинического центра.
В честь Дня народного единства сотрудники комплекса «Красногорье» провели для детей клинического центра: анимационную программу с участием Зефирки, Бебуша и Фьерка, мастер-класс «Солнечный конь» по созданию традиционного славянского оберега и мастер-класс «Мы вместе» по созданию памятной патриотической поделки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.
«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.