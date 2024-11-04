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Для пациентов красногорского Детского клинического центра им Рошаля прошел праздник

В День народного единства сотрудники Культурно-досугового комплекса «Красногорье» привезли праздник в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Комплекс «Красногорье» дал старт очень важной и светлой Благотворительной акции «Экспресс добра». В рамках акции на регулярной основе сотрудники сферы культуры будут привозить праздник детям клинического центра.

В честь Дня народного единства сотрудники комплекса «Красногорье» провели для детей клинического центра: анимационную программу с участием Зефирки, Бебуша и Фьерка, мастер-класс «Солнечный конь» по созданию традиционного славянского оберега и мастер-класс «Мы вместе» по созданию памятной патриотической поделки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.