Для обоих родителей: как в 2026 году будут рассчитывать семейную выплату

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что ежегодную выплату в следующем году смогут получить оба родителя из нуждающихся семей, сообщает RT .

«Посредством осуществления данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного НДФЛ. Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточного минимума на душу населения», — пояснил эксперт.

По его словам, сумма пособия определяется с учетом особенностей конкретного региона: расчет производится на основе величины прожиточного минимума, действующего в субъекте РФ, где проживает семья с детьми.

Чтобы получить выплату, необходимо будет подать заявление. Это можно сделать дистанционно, воспользовавшись порталом госуслуг, или обратиться лично в Социальный фонд России либо многофункциональный центр. В большинстве случаев предоставление дополнительных документов не потребуется.

