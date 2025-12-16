Для обоих родителей: как в 2026 году будут рассчитывать семейную выплату
Фото - © Мария Мороз / Фотобанк Лори
Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что ежегодную выплату в следующем году смогут получить оба родителя из нуждающихся семей, сообщает RT.
«Посредством осуществления данной выплаты осуществляется возврат части уплаченного НДФЛ. Считаю ценным тот факт, что ежегодная семейная выплата направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся в ней семей: это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточного минимума на душу населения», — пояснил эксперт.
По его словам, сумма пособия определяется с учетом особенностей конкретного региона: расчет производится на основе величины прожиточного минимума, действующего в субъекте РФ, где проживает семья с детьми.
Чтобы получить выплату, необходимо будет подать заявление. Это можно сделать дистанционно, воспользовавшись порталом госуслуг, или обратиться лично в Социальный фонд России либо многофункциональный центр. В большинстве случаев предоставление дополнительных документов не потребуется.
