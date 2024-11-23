Для молодежи Серпухова провели День открытых дверей ТГУ

21 ноября представители Тульского государственного университета провели выездной День открытых дверей для учащихся 9-11 классов школ и студентов колледжей городского округа Серпухов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Старшеклассники и студенты познакомились с деятельностью, направлениями и специальностями университета. С приветственным словом выступили представители администрации и промышленных организаций городского округа Серпухов.

В ходе встречи слово взяли представители Тульского государственного университета: Проректор по учебной работе Владислав Котов и Начальник Управления по приёму и довузовской подготовке Лия Конюхова. Старшеклассникам рассказали о целевом приеме, довузовской подготовке, правилах приёма в Университет, обсудили проходные баллы, количество бюджетных мест и конкурс на место. После выступлений представители ТулГУ ответили на вопросы серпуховичей.



В рамках Дня открытых дверей прошла встреча с директорами школ и колледжей, специалистами администрации городского образования Серпухов, промышленными предприятиями городского округа Серпухов.

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